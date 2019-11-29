Голодный грабитель вынес продукты из дома бабушки в КБР

СЕГОДНЯ 14:57 2019-11-29T14:57:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кабардино-Балкарии задержан мужчина, ограбивший пожилую женщину в Нальчике, сообщает ГУ МВД РФ по КБР. 76-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что незнакомец забрался к ней в дом с предметом похожим на нож. Он угрожал ей расправой и вынес деньги и продукты.

Подозреваемым оказался 44-летний мужчина, не раз имевший проблемы с законом. Он уже во всем сознался. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU