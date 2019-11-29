2019-11-29T14:57:21+03:00
Происшествия

Голодный грабитель вынес продукты из дома бабушки в КБР

Он угрожал пенсионерке ножом
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Кабардино-Балкарии задержан мужчина, ограбивший пожилую женщину в Нальчике, сообщает ГУ МВД РФ по КБР. 76-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что незнакомец забрался к ней в дом с предметом похожим на нож. Он угрожал ей расправой и вынес деньги и продукты.

Подозреваемым оказался 44-летний мужчина, не раз имевший проблемы с законом. Он уже во всем сознался. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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