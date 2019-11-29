Голодный грабитель вынес продукты из дома бабушки в КБР
Он угрожал пенсионерке ножом
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В Кабардино-Балкарии задержан мужчина, ограбивший пожилую женщину в Нальчике, сообщает ГУ МВД РФ по КБР. 76-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что незнакомец забрался к ней в дом с предметом похожим на нож. Он угрожал ей расправой и вынес деньги и продукты.
Подозреваемым оказался 44-летний мужчина, не раз имевший проблемы с законом. Он уже во всем сознался. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU