Сливки с антибиотиками производили на буденновском молзаводе

СЕГОДНЯ 15:13 2019-11-29T15:14:30+03:00

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На буденновском молзаводе нашли антибиотики в продукции, сообщает управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесии. В сливках с 10-процентной жирностью производства ОАО «Буденновскмолпродукт» обнаружен левомицетин. Это грубое нарушение требований к производству молочной продукции, в которой не должно содержаться никаких антибиотиков.

Россельхознадзор обязал предприятие аннулировать декларацию о соответствии, но предприятие проигнорировало требование. Поэтому административный протокол передан в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU