2019-11-29T15:32:39+03:00
Общество

Владимир Путин прилетел в Кабардино-Балкарию

У президента много планов на сегодня
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССФото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Самолет президента России Владимира Путин приземлился в аэропорту Нальчика. У главы государства сегодня намечен плотный график, передает его пресс-служба.

Сначала Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, на котором докладчиками будут министр культуры Владимир Мединский и глава Минпросвещения России Ольга Васильева. Чиновники прилетели на заседание вместе с президентом. Кроме этого, Путин встретится с руководителем Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и посетит детскую академию творчества "Солнечный город" в Нальчике.

Как передает спецкор "Комсомольской правды", журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов, в "Солнечном городе" Путину покажут робота, танцующего лезгинку.

Робот, которого покажут Путину в КБР. Видео: Дмитрий Смирнов, спецкор "КП".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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