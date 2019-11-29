Владимир Путин прилетел в Кабардино-Балкарию
Самолет президента России Владимира Путин приземлился в аэропорту Нальчика. У главы государства сегодня намечен плотный график, передает его пресс-служба.
Сначала Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, на котором докладчиками будут министр культуры Владимир Мединский и глава Минпросвещения России Ольга Васильева. Чиновники прилетели на заседание вместе с президентом. Кроме этого, Путин встретится с руководителем Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и посетит детскую академию творчества "Солнечный город" в Нальчике.
Как передает спецкор "Комсомольской правды", журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов, в "Солнечном городе" Путину покажут робота, танцующего лезгинку.
Робот, которого покажут Путину в КБР. Видео: Дмитрий Смирнов, спецкор "КП".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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