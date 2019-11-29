В Дагестане уволили четырех депутатов

СЕГОДНЯ 16:15 2019-11-29T16:27:32+03:00

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Скрытые сведения о доходах стали поводом к снятию с должностей четырех депутатов в Дагестане.

Не отчитались о своем благосостоянии за прошлый год народные избранники из сел Аялакаб и Хаджалмахи. Этот факт стал известен прокуратуре Левашинского района, после чего в адрес председателей собраний депутатов внесены представления.

На их основании за нарушение антикоррупционного законодательства депутатов лишили полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU