В Ставрополе могут построить трехуровневую дорожную развязку
Идут инженерные изыскания
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На перекрестке улицы Ленина с проспектом Кулакова в Ставрополе появится новая дорожная развязка, информирует пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта. Ее построят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
К строительству приступят в 2020 году и завершат работы в 2021. Как пишет NewsTracker, идет инженерные изыскания. Дорога будет либо двух- либо трехуровневой. Ее задача — уменьшить пробки на самом оживленном участке в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU