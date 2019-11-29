2019-11-29T16:56:26+03:00
Экономика

В Ставрополе могут построить трехуровневую дорожную развязку

Идут инженерные изыскания
Полина ШАПОШНИКОВА
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На перекрестке улицы Ленина с проспектом Кулакова в Ставрополе появится новая дорожная развязка, информирует пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта. Ее построят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К строительству приступят в 2020 году и завершат работы в 2021. Как пишет NewsTracker, идет инженерные изыскания. Дорога будет либо двух- либо трехуровневой. Ее задача — уменьшить пробки на самом оживленном участке в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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