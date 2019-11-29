Двухметровый мальчик из Кабардино-Балкарии пошутил с Владимиром Путиным
В социальных сетях появился очередной ролик со встреч президента России Владимира Путина в Кабардино-Балкарии. Глава страны уже успел съездить в технопарк "Солнечный город", где ему показывали местных роботов. Путина настолько впечатлили научные достижения юных жителей республики, что он завороженно слушал объяснения создателей проектов.
В один из моментов какой-то мальчик не выдержал и попросил у президента совместную фотографию. Оторванный от осмотра Путин немного смутился, как бы говоря взглядом, что он увлечен сейчас роботом. Тогда нетерпеливый ученый не растерялся. Вот так это выглядело:
- А можно с вами сфотографироваться? - Президент слегка недоумевает - И с роботом!
"А можно сфотографироваться": ребята из КБР уговорили Путина на фото. Видео: Дмитрий Смирнов, спецкор "КП".
Владимир Путин только слегка посмеялся и позволил мальчику с друзьями сфотографироваться с ними. Когда ребята умещались в кадре, к ним примкнули еще парочку молодых ученых.
ИСТОЧНИК KP.RU
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