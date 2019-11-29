2019-11-29T17:24:16+03:00
Общество

Двухметровый мальчик из Кабардино-Балкарии пошутил с Владимиром Путиным

Пользователи сети отмечают, что парень хорошо держался рядом с главой страны [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: пресс-служба КремляФото: пресс-служба Кремля
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В социальных сетях появился очередной ролик со встреч президента России Владимира Путина в Кабардино-Балкарии. Глава страны уже успел съездить в технопарк "Солнечный город", где ему показывали местных роботов. Путина настолько впечатлили научные достижения юных жителей республики, что он завороженно слушал объяснения создателей проектов.

В один из моментов какой-то мальчик не выдержал и попросил у президента совместную фотографию. Оторванный от осмотра Путин немного смутился, как бы говоря взглядом, что он увлечен сейчас роботом. Тогда нетерпеливый ученый не растерялся. Вот так это выглядело:

- А можно с вами сфотографироваться? - Президент слегка недоумевает - И с роботом!

"А можно сфотографироваться": ребята из КБР уговорили Путина на фото. Видео: Дмитрий Смирнов, спецкор "КП".

Владимир Путин только слегка посмеялся и позволил мальчику с друзьями сфотографироваться с ними. Когда ребята умещались в кадре, к ним примкнули еще парочку молодых ученых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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