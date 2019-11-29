2019-11-29T17:52:34+03:00
Общество

Думали головная боль — оказался инсульт: 9-летнюю девочку со страшным диагнозом спасли в КБР

Ребенок просто упал в обморок
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: ГБУЗ "РКБ" МЗ КБРФото: ГБУЗ "РКБ" МЗ КБР
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9-летнюю девочку с инсультом спасли врачи в КБР. Она почувствовала головную боль, слабость и потеряла сознание, сообщает ГБУЗ "РКБ" МЗ КБР. Тут же ребенка доставили в ближайшую больницу. В композиции состоянии ее доставили в районную больницу.

У пациентки выявили геморрагический инсульт, срочно провели операцию.

Медпомощь спасла жизнь ребенка. Сейчас девочка в сознании, ее состояние стабильное. Она продолжает лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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