Думали головная боль — оказался инсульт: 9-летнюю девочку со страшным диагнозом спасли в КБР
Ребенок просто упал в обморок
Фото: ГБУЗ "РКБ" МЗ КБР
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9-летнюю девочку с инсультом спасли врачи в КБР. Она почувствовала головную боль, слабость и потеряла сознание, сообщает ГБУЗ "РКБ" МЗ КБР. Тут же ребенка доставили в ближайшую больницу. В композиции состоянии ее доставили в районную больницу.
У пациентки выявили геморрагический инсульт, срочно провели операцию.
Медпомощь спасла жизнь ребенка. Сейчас девочка в сознании, ее состояние стабильное. Она продолжает лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU