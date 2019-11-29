Мама истерзанной ингушской девочки рассказала, как планирует изменить жизнь Аиши

СЕГОДНЯ 19:10 2019-11-29T19:11:54+03:00

Она готовится снять квартиру и переехать туда с детьми

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После выписки из больницы ингушской девочки, зверски избитой в семье тети, мать пообещала забрать ее на съемную квартиру.

- Я хочу снять квартиру, чтобы у Аиши были все условия для проживания, чтобы у органов опеки не было нареканий и ребенка отдали мне, - сказала ТАСС Лидия Ажигова.

Пока девочка проходит длительное лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Она идет на поправку, после окончательного заживления ампутированной руки, врачи поставят девочке протез. О хорошем самочувствии Аиши говорит и ее мать, недавно вернувшаяся из столицы домой.

Напомним, о 7-летней Аише из Ингушетии узнала вся страна, после истории со зверскими издевательствами. Ребенка год истязала родная тетя, сестра мужа Лидии Ажиговой, с которой проживала девочка. Ее, по традициям Ингушетии, после развода родителей передали родне отца. Истязательница сама привела ребенка в больницу в ужасном состоянии. Врачи ужаснулись и немедленно приступили к лечению. Ребенка перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Тетя девочки арестована. А ребенка, несмотря на небогатое положение Лидии, решено оставить с родной мамой.

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ИСТОЧНИК KP.RU