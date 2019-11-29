Министр сельского хозяйства РФ побывал в Ставрополе

СЕГОДНЯ 19:28 2019-11-29T19:30:35+03:00

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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев побывал на Ставрополье. Гостю продемонстрировали опыт по апробации российского кросса цыплят-бройлеров Смена-8. Всего за 38 дней бройлер «толстеет» на 2,4 кг. Регион занимается внедрением опыта в птицеводство.

Как заявил губернатор Владимир Владимиров, на край приходится 40% от общего экспорта мяса птицы, планируется достигнуть показателя в 70%. В связи с этим необходима федеральная поддержка.

Обсудили с министром и овцеводство, в котором у региона также большие планы дальнейшего развития. Патрушев отметил вклад ставропольцев в выведении новых пород животных.

Впечатлила гостя и разработка ученых СКФУ по промышленному производству лактозы, которая входит в программу импортозамещения.

А в СтГАУ под председательством министра прошло совещание ректоров аграрных вузов России. Темой встречи стали проблемы высшего профильного образования и науки.

ИСТОЧНИК KP.RU