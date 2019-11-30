Школьница-изобретательница рассказала Путину, как отучить детей грызть ногти
Во время визита Владимира Путина в Кабардино-Балкарию, он посетил детскую академию «Солнечный город». Здесь президенту показали знаменитого робота, танцующего лезгинку, а также представили другие изобретения. Особенно выделилась девочка, занимавшаяся острым научным вопросом: как отучить детей грызть ногти. Ученица 10-го класса изобрела особые крем и лак для ногтей на основе полыни.
— Таким образом формируется рефлекс не брать пальцы в рот, — объяснила юная изобретательница.
— Будет невкусно, — с улыбкой ответил президент.
После посещения академии для одарённых детей, глава государства посетил заседание Совета по межнациональным отношениям. На повестке дня стояли вопросы национального единства страны и Северного Кавказа.
Робот, которого покажут Путину в КБР. Видео: Дмитрий Смирнов, спецкор "КП".
ИСТОЧНИК KP.RU