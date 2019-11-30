2019-11-30T10:06:27+03:00
Политика

Школьница-изобретательница рассказала Путину, как отучить детей грызть ногти

Школьница изобрела особые крем и лак
Андрей ФАДЕЕВ
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Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССВладимир Путин. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Во время визита Владимира Путина в Кабардино-Балкарию, он посетил детскую академию «Солнечный город». Здесь президенту показали знаменитого робота, танцующего лезгинку, а также представили другие изобретения. Особенно выделилась девочка, занимавшаяся острым научным вопросом: как отучить детей грызть ногти. Ученица 10-го класса изобрела особые крем и лак для ногтей на основе полыни.

— Таким образом формируется рефлекс не брать пальцы в рот, — объяснила юная изобретательница.

— Будет невкусно, — с улыбкой ответил президент.

После посещения академии для одарённых детей, глава государства посетил заседание Совета по межнациональным отношениям. На повестке дня стояли вопросы национального единства страны и Северного Кавказа.

Робот, которого покажут Путину в КБР. Видео: Дмитрий Смирнов, спецкор "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU

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