Школьница-изобретательница рассказала Путину, как отучить детей грызть ногти

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-30T10:06:27+03:00

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Во время визита Владимира Путина в Кабардино-Балкарию, он посетил детскую академию «Солнечный город». Здесь президенту показали знаменитого робота, танцующего лезгинку, а также представили другие изобретения. Особенно выделилась девочка, занимавшаяся острым научным вопросом: как отучить детей грызть ногти. Ученица 10-го класса изобрела особые крем и лак для ногтей на основе полыни.

— Таким образом формируется рефлекс не брать пальцы в рот, — объяснила юная изобретательница.

— Будет невкусно, — с улыбкой ответил президент.

После посещения академии для одарённых детей, глава государства посетил заседание Совета по межнациональным отношениям. На повестке дня стояли вопросы национального единства страны и Северного Кавказа.

Робот, которого покажут Путину в КБР. Видео: Дмитрий Смирнов, спецкор "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU