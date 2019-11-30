Давка и километровая очередь: безумие охватило ставропольцев в «Чёрную пятницу»
«Чёрная пятница» вскружила головы ставропольцев. Распродажа с огромными скидками пригнала в магазины сотни людей. Как итог — в соцсетях появилось очередное то ли страшное, то ли забавное видео с давкой и километровой очередью.
По словам очевидцев, инцидент произошёл в одном из супермеркетов Пятигорска. На кадрах видео сложно не заметить огромную очередь и давку. Люди едва помещаются на территории магазина, толкаются и пытаются занять места поближе к кассе. Сколько, в таких условиях, людям пришлось отстоять в очереди — загадка.
Пробки и очереди: черная пятница прошла на Ставрополье.Наш паблик Вконтакте: vk.com/chp_26
ИСТОЧНИК KP.RU