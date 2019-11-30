2019-11-30T18:15:37+03:00
Общество

Французская полиция отпустила чеченцев, задержанных за селфи

За поднятый вверх палец на фото их посчитали сторонниками террористов
Андрей ФАДЕЕВ
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Французские полицейские патрулируют место проведения традиционной Рождественской ярмарки у Страсбургского собораФранцузские полицейские патрулируют место проведения традиционной Рождественской ярмарки у Страсбургского собораФото: REUTERS
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Полиция французского Страсбурга отпустила двоих чеченцев, задержанных за селфи на главной площади. Во время фотографирования на фоне собора они сделали мусульманский жест и их тут же поймали, обвинив в сочувствии ИГ*.

По канонам ислама, поднятый вверх палец означает «единство истинного бога — Аллаха». Подобный жест на фоне храма был истолкован однозначно отрицательно, учитывая, что год назад в Страсбурге произошёл серьёзный теракт. Тогда, напомним, 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу на главной площади, где проходила рождественская ярмарка. Погибли пять человек.

Дело в том, что чеченцы сделали «подозрительный» жест на той же ярмарке. Однако, как показала проверка, мужчины не пытались оправдать терроризм. В итоге они были отпущены с миром.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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