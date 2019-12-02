Стало известно, сколько трудящихся в СКФО зарабатывают по 100 тысяч ежемесячно

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-02T09:44:57+03:00

А у скольких зарплата не превышает 15 тысяч рублей

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Ставропольский край занимает 63 место по уровню зарплат в регионах страны за 2019 год. Рейтинг составили специалисты РИА Новости. Всего 1,5% работающих жителей имеют зарплату, превышающую 100 тысяч рублей. Зато тех, у кого зарплата ниже 15 тысяч рублей в месяц, — 21,8%. В диапазоне 14 — 34 тысяч рублей зарплаты получают половина занятых ставропольцев. Чистая зарплата среднестатистического работника составляет 23,4 тыс рублей.

Самым богатым регионом СКФО стала Северная Осетия, расположившаяся на 53 месте. В среднем здесь получают 20,2 тыс рублей. Зато тех, у кого зарплата превышает 100 тыс рублей ежемесячно, - уже 1,8%. А тех, у кого меньше 15 тыс, — ровно 29%.

Следом за Ставропольем на 68 месте располагается КЧР со средней зарплатой в 19, 1 тыс рублей. Здесь ниже 15 тысяч рублей получают 33,1% населения. А тех, кто получает больше 100 тысяч, — 1,3% .

Дальше идут Ингушетия, Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария. В этих регионах еще больше людей, получающих меньше 15 тыс рублей, и во многих из них не наберется 1% тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей.

В тройке лидеров Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, где каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU