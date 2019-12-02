В Дагестане поймали двух членов бандподполья
Правоохранительные органы задержали двух жителей Дагестана: 46-летнего Джабраила Ибнухаджарова и 29-летнего Магомедгаджи Магомедова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Мужчин подозревают в пособничестве членам террористической организации и, в частности, группировке Асельдерова (прим.ред.: "Вилаята Кавказ"*), которого убили в 2016 году. Кроме этого, в доме Ибнухаджарова нашли огромный арсенал оружия, в том числе - гранаты и гранатометы.
- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 208 ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем") и статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), - сказано в сообщении ведомства.
Следствие продолжает проверку.
Арсенал задержанных в Дагестане. Видео: МВД по Дагестану.
*Запрещенная в России террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU
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