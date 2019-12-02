В Дагестане поймали двух членов бандподполья

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-02T11:13:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Правоохранительные органы задержали двух жителей Дагестана: 46-летнего Джабраила Ибнухаджарова и 29-летнего Магомедгаджи Магомедова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Мужчин подозревают в пособничестве членам террористической организации и, в частности, группировке Асельдерова (прим.ред.: "Вилаята Кавказ"*), которого убили в 2016 году. Кроме этого, в доме Ибнухаджарова нашли огромный арсенал оружия, в том числе - гранаты и гранатометы.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 208 ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем") и статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), - сказано в сообщении ведомства.

Следствие продолжает проверку.

Арсенал задержанных в Дагестане. Видео: МВД по Дагестану.

*Запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU