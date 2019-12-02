«Сбербанк» временно снизил ставки по потребительским кредитам

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-02T11:49:02+03:00

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«Сбербанк» запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам, по 30 января 2020 года включительно. В рамках акции снижение по сравнению с базовыми условиями составило один процентный пункт.

Так, например, в рамках продукта «Потребительский кредит без обеспечения» фиксированная ставка по кредитам на сумму от 1 млн руб. составит 11,9%. Кредиты от 300 тыс. до 1 млн руб. предлагаются по ставкам в диапазоне 11,9%–16,9%, кредиты от 30 до 300 тыс. руб. доступны по ставкам в диапазоне 12,9%–19,9%.

— Уже совсем немного времени осталось до начала приятной предновогодней суеты, когда охваченные желанием порадовать своих родных и близких, жители нашей страны отправятся в магазины за подарками и сюрпризами. Неизменно, в канун Нового года Сбербанк проводит промокампанию по потребительским кредитам. Традиционно к концу года мы наблюдаем повышенный спрос клиентов на этот продукт – в среднем на 60% выше, чем в первые месяцы года. Искренне надеюсь, что наше новогоднее предложение позволит всем нашим клиентам реализовать свои новогодние желания, — управляющий Ставропольским отделением «Сбербанка» Алексей Чванов.

Специальные условия в рамках новогодней акции «Сбербанка» действуют для следующих продуктов: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит на рефинансирование» и «Потребительский кредит под поручительство».

Подать заявку на потребительский кредит можно как в офисах банка, так и в мобильном приложении и веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн».

ИСТОЧНИК KP.RU