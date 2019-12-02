Зэки на Ставрополье толпой избили надзирателя
В Курском районе возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Двое мужчин подозреваются в применении насилия, совершенном в отношении сотрудника места лишения свободы.
24 ноября осужденные за вымогательство, кражу и наркотики в колонии № 6 избили 24-летнего сотрудника, который отобрал у них телефоны. Они колотили надзирателя ногами и руками по лицу и телу. После произошедшего его госпитализировали, но в данный момент он находится дома на больничном, его жизни ничего не угрожает. А фигуранты дела, как выяснилось, уже имели взыскания за нарушения установленного порядка.
Следователи проводят сбор доказательств. Расследование продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU