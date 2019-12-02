«Напоминает сводки военных действий»: Кадыров обеспокоен трагедией в Забайкалье

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-02T14:03:39+03:00

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Рамзан Кадыров выразил серьёзное беспокойство по поводу трагедии в Забайкальском крае, где рейсовый автобус рухнул с моста в реку. Напомним, что в результате аварии погибли 19 человек.

— Большая трагедия произошла в Забайкальском крае. В результате падения автобуса с моста в реку есть многочисленные жертвы. Два десятка пассажиров получили травмы. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Стоит заметить, что в этот же день 22 человека погибли при опрокидывании автобуса в Тунисе. Происходящее на дорогах мира напоминает сводки военных действий, — написал Кадыров в соцсетях.

Напомним, что выживших в страшном ДТП в Забайкалье спасали с помощь санитарной авиации и подъёмных кранов. Людей поднимали из автобуса, грозившего провалиться под лёд.

ИСТОЧНИК KP.RU