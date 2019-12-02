Президент Татарстана назвал Кадырова «братом», опубликовав совместное фото

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-02T13:28:40+03:00

Снимок на своей личной странице в соцсети опубликовал Рустам Минниханов и подписал его «Брат» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, сам Кадыров прибыл в страну по приглашению Наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммада бен Зайед Аль Нахайана

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Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил финальные состязания «Формулы-1» в Абу-Даби. Там он встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Не обошлось без традиционного совместного фото двух политиков.

Снимок на своей личной странице в соцсети опубликовал Рустам Минниханов и подписал его «Брат».

Кстати, сам Кадыров прибыл в страну по приглашению Наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммада бен Зайед Аль Нахайана.

- Для меня это очень полезная поездка. Хочу напомнить, что победителем гонок стал чемпион мира Ф1 2019 Льюис Хэмилтон,- написал на своей личной странице глава Чечни.

ИСТОЧНИК KP.RU