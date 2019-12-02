"Руки-Базуки" заинтересовался вопросами орального секса

СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-02T14:14:14+03:00

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Кирилл Терешин, известный благодаря своим "рукам-базукам, внезапно для всех стал увлекаться вопросами орального секса. Причем с необычного ракурса: блогера интересовал взгляд снизу на эту тему.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета 00:00 00:00

В одной из последних сториз фрик задал своим подписчицам вопрос, ублажали ли они когда-нибудь своих партнеров орально. Никаких других подробностей - как часто, нравится ли - "Руки-Базуки" не узнавал. Отметим только, что к концу суток выигрывал вариант "да".

Такой интерес Терешина к вопросу оральных ласк напугал подписчиков. Некоторые стали думать, что это очередной эксперимент фрика и он вскоре сменит формат аккаунта на блог сексолога. Но, кажется, это мимолетный интерес.

Важный вопрос Терешина о сексе. Видео: Instagram.

Напомним, это не первое перевоплощение "Вазелинового качка" в сети. До этого он пытался работать массажистом по вызову, но дальше одного сеанса, который заснял на видео, дело не пошло.

ИСТОЧНИК KP.RU