2019-12-02T14:14:14+03:00
Общество

"Руки-Базуки" заинтересовался вопросами орального секса

Фрик провел небольшой социологический опрос среди своих подписчиц [видео]
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
"Руки-Базуки" заинтересовался вопросами орального секса"Руки-Базуки" заинтересовался вопросами орального сексаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Кирилл Терешин, известный благодаря своим "рукам-базукам, внезапно для всех стал увлекаться вопросами орального секса. Причем с необычного ракурса: блогера интересовал взгляд снизу на эту тему.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета

00:00
00:00

В одной из последних сториз фрик задал своим подписчицам вопрос, ублажали ли они когда-нибудь своих партнеров орально. Никаких других подробностей - как часто, нравится ли - "Руки-Базуки" не узнавал. Отметим только, что к концу суток выигрывал вариант "да".

Такой интерес Терешина к вопросу оральных ласк напугал подписчиков. Некоторые стали думать, что это очередной эксперимент фрика и он вскоре сменит формат аккаунта на блог сексолога. Но, кажется, это мимолетный интерес.

Важный вопрос Терешина о сексе. Видео: Instagram.

Напомним, это не первое перевоплощение "Вазелинового качка" в сети. До этого он пытался работать массажистом по вызову, но дальше одного сеанса, который заснял на видео, дело не пошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кирилл «Руки-базуки» Терешин, синтоловый качок из Пятигорска: Досье KP.RU»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Во все тяжкие» по- ставропольски: мужчина создал лабораторию по производству амфетамина
"Ну не могу я, зай": пьяная водитель испытывала терпение ставропольских инспекторов
50 человек эвакуировано из-за пожара в торговом центре Ставрополя
Емельяненко на вызов Чахкиева: «Я тебя побью! Будь мужчиной!»
Видео: легковушка опрокидывается от бокового столкновения в Ставрополе
В Ингушетии мужчина умер от отравления незамерзайкой
Выбрать квартиру не выходя из дома: ВТБ провел первую в России сделку по VR-ипотеке
Мужчина с женщиной сгорели в собственном доме в Дагестане
Ночью в Северной Осетии произошла перестрелка с полицейскими
Президент Татарстана назвал Кадырова «братом», опубликовав совместное фото
«Напоминает сводки военных действий»: Кадыров обеспокоен трагедией в Забайкалье
В Дагестане схватили нескольких чиновников, заподозренных в хищении миллиона
Зэки на Ставрополье толпой избили надзирателя
«Сбербанк» временно снизил ставки по потребительским кредитам
Дизайн бутылок для питьевой и минеральной воды от «Объединенной водной компании» стал еще привлекательнее
В Дагестане поймали двух членов бандподполья
Снегопады в начале недели пройдут на Ставрополье
Стало известно, сколько трудящихся в СКФО зарабатывают по 100 тысяч ежемесячно
Водитель-женщина задавила пешехода на Ставрополье
На детской площадке Ставрополя нашли повешенного мужчину
Полицейские задержали всадника, открывшего стрельбу в кальянной Черкесска
Федерация бокса поддержала идею Рахима Чахкиева подраться с Александром Емельяненко
"Синтоловый качок" позвал драться экс-мэра Липецка
Снес на бешеной скорости и протащил на крыше: в Дагестане мажор на "Mercedes" сбил инспектора ГИБДД
"В салоне нашли следы борьбы и крови": в Дагестане обнаружили машину без вести пропавшего мужчины