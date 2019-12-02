Ночью в Северной Осетии произошла перестрелка с полицейскими
Разбойник оказал сопротивление
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Во Владикавказе ночью с 1 на 2 декабря на улице Барбашова произошло разбойное нападение на жильцов частного дома. Вооруженный мужчина не успел никого ранить, но оказывал сопротивление подоспевшим на место происшествия полицейским. Правоохранители в вынуждены были применить табельное оружие.
Нападавший на данный момент задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает МВД по Республике.
ИСТОЧНИК KP.RU