Мужчина с женщиной сгорели в собственном доме в Дагестане

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-02T14:14:47+03:00

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В Республике Дагестан в частном доме в селе Туршунай Бабаюртовского района ночью с 1 на 2 декабря произошел пожар.

Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. Возгорание ликвидировали подоспевшие пожарные, но было уже поздно.

В пепелище нашли тела двоих человек. Ими оказались мужчина и женщина, которые и владели этим домов. Предстоит установить причины, по которым произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС РФ по РД.

ИСТОЧНИК KP.RU