Мужчина с женщиной сгорели в собственном доме в Дагестане
Ночью произошел большой пожар
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В Республике Дагестан в частном доме в селе Туршунай Бабаюртовского района ночью с 1 на 2 декабря произошел пожар.
Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. Возгорание ликвидировали подоспевшие пожарные, но было уже поздно.
В пепелище нашли тела двоих человек. Ими оказались мужчина и женщина, которые и владели этим домов. Предстоит установить причины, по которым произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС РФ по РД.
ИСТОЧНИК KP.RU