В Ингушетии мужчина умер от отравления незамерзайкой

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-02T14:26:17+03:00

Он скончался в больнице, не приходя в сознание

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В Республике Ингушетия мужчина отравился незамерзайкой и скончался, сообщает Телеграмм-канал «Ангушт».

В реанимацию больницы города Малгобек доставили 45-55-летнего пациента. Его личность не установлена. Известно, что мужчина славянской внешности. Причиной ухудшения состояния стало употребление стеклоотмывающей жидкости. В сознание он так и не пришел.

Полиция занимается выяснением обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU