В Ингушетии мужчина умер от отравления незамерзайкой
Он скончался в больнице, не приходя в сознание
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В Республике Ингушетия мужчина отравился незамерзайкой и скончался, сообщает Телеграмм-канал «Ангушт».
В реанимацию больницы города Малгобек доставили 45-55-летнего пациента. Его личность не установлена. Известно, что мужчина славянской внешности. Причиной ухудшения состояния стало употребление стеклоотмывающей жидкости. В сознание он так и не пришел.
Полиция занимается выяснением обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU