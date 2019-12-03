2019-12-03T09:29:06+03:00
Происшествия

В Ингушетии мужчина расстрелял трех дорожных рабочих

Они обратились в больницу с ранениями
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Мужчина в Ингушетии напал на дорожных рабочих. Это случилось в субботу на улице Бакинская в Назрани.

Нападавший поссорился с работниками, укладывающими асфальт на федеральной автодороге "Кавказ", и открыл огонь из травматического пистолета. Затем мужчина сбежал, сообщает региональное МВД.

Трое пострадавших от 30 до 38 лет получили ранения, один из них госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Нападавшего разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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