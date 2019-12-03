Открытие главной елки Ставрополя 2019-2020 — программа: дополненная реальность, шоу для детей и дискотека

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-03T11:16:57+03:00

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Администрация краевого центра опубликовала программу открытия главной елки Ставрополя 2019-2020. Мероприятие состоится 13 декабря, и здесь будет всё: шоу с дополненной реальностью для детей, благотворительные акции и дискотека!

В Ставрополе идет активная подготовка к новогодним и рождественским праздникам. В программу включено более 150 мероприятий. В том числе шоу для детей, новогодние елки главы города, благотворительные акции.

Череда новогодних событий стартует с площади Ленина с открытия главной елки Ставрополя 2019-2020. Горожане смогут увидеть грандиозное 3D мэппинг-шоу. Десятки проекторов, прожекторы, бьющие на 4-х километровую высоту, 4 мощнейших лазера, 100 кВт звука создадут неповторимую сказочную атмосферу, сообщает пресс-служба администрации города. А после зажжения новогодней елки, собравшихся ждет концерт и дискотека.

Кстати, во время открытия праздничных мероприятий жителям города предложат скачать приложение для смартфона StavAR. С его помощью будут создаваться элементы дополненной реальности. О нем обещали рассказать подробнее с 8 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU