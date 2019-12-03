В Ставрополе арестован юрист, обманувший 55 человек на миллионы
На Ставрополье задержан организатор юридической фирмы, кинувший 55 человек на 2 млн рублей.
Руководитель правового центра вместе со своими сотрудниками через колл-центр привлекали клиентов и предлагали помощь в решении различных юридических споров.
После получения денег злоумышленники исчезали, а при себе оставляли подписанные невнимательными клиентами бланки актов выполненных юридических работ. Но меры предосторожности мошенников все же не уберегли. 30-летний житель Ростова задержан и доставлен в отдел полиции Ставрополя.
Такие же фирмы были им организованы и в Ростове, Питере, Казани и Калининграде.
Всего в полицию обратилось 55 потерпевших. Общая сумма причиненного ущерба составила более двух миллионов рублей.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Директор центра находится под стражей. Идет расследование, сообщает ГУ МВД РФ по СК.
Юрист кинул 55 человек на миллионы рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU