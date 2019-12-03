В Ставрополе арестован юрист, обманувший 55 человек на миллионы

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-03T10:57:08+03:00

Он организовал фиктивные фирмы в нескольких городах страны

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На Ставрополье задержан организатор юридической фирмы, кинувший 55 человек на 2 млн рублей.

Руководитель правового центра вместе со своими сотрудниками через колл-центр привлекали клиентов и предлагали помощь в решении различных юридических споров.

После получения денег злоумышленники исчезали, а при себе оставляли подписанные невнимательными клиентами бланки актов выполненных юридических работ. Но меры предосторожности мошенников все же не уберегли. 30-летний житель Ростова задержан и доставлен в отдел полиции Ставрополя.

Такие же фирмы были им организованы и в Ростове, Питере, Казани и Калининграде.

Всего в полицию обратилось 55 потерпевших. Общая сумма причиненного ущерба составила более двух миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Директор центра находится под стражей. Идет расследование, сообщает ГУ МВД РФ по СК.

Юрист кинул 55 человек на миллионы рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU