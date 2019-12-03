2019-12-03T11:21:02+03:00
Экономика

Москва выпишет "премию" в 1 млрд рублей для Чечни

Республика лучше всех в стране освоила средства на нацпроекты
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Чечне выделят 1,14 млрд рублей из федерального центра в качестве «премии» за достижение органами исполнительной власти целевых показателей. Новость сообщил глава Республики Рамзан Кадыров. Чечня недавно признана лидером среди регионов страны по освоению средств на нацпроекты, израсходовав 77,4% выделенных средств. Сейчас освоение средств в Чечне уже превысило 90%.

В этом году, сообщил Кадыров, в регионе на строительство, реконструкцию, капремонт, благоустройство и рекультивацию около двух с половиной сотен объектов направлено 10 млрд 738,597 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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