Москва выпишет "премию" в 1 млрд рублей для Чечни
Чечне выделят 1,14 млрд рублей из федерального центра в качестве «премии» за достижение органами исполнительной власти целевых показателей. Новость сообщил глава Республики Рамзан Кадыров. Чечня недавно признана лидером среди регионов страны по освоению средств на нацпроекты, израсходовав 77,4% выделенных средств. Сейчас освоение средств в Чечне уже превысило 90%.
В этом году, сообщил Кадыров, в регионе на строительство, реконструкцию, капремонт, благоустройство и рекультивацию около двух с половиной сотен объектов направлено 10 млрд 738,597 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU