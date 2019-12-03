2019-12-03T11:42:07+03:00
Происшествия

Задушил в степи и сбросил тело в канал: в Нефтекумске арестован подозреваемый в убийстве таксиста

Преступление случилось больше 20 лет назад
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Нефтекумске следователи задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и убийстве таксиста, совершенном больше 20 лет назад.

Следствие полагает, что 44-летний мужчина 2 октября 1998 года вместе со знакомым сел в такси. Мужчины поехали в сторону села Новкус-Артезиана. В степи мужчина задушил 32-летнего водителя веревкой и бросил тело в оросительный канал. Приятели забрали автомобиль таксиста и продали его на территории соседнего региона. А тело было обнаружено 22 ноября того же года. Начались поиски преступников.

Главного подозреваемого задержали в Дагестане, где он все время скрывался от следствия. Фигуранта дела заключили под стражу.

В 2015 году следователи задержали второго участника преступления — 42-летнего жителя Коми. Его обвинили в разбое.

Расследование дела продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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