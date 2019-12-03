2019-12-03T12:09:37+03:00
Экономика

Кредитно-документарный портфель ВТБ в Северной Осетии превысил 9 млрд рублей

ВТБ отчитался об успешной работе по итогам первых девяти месяцев 2019-го года
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По итогам девяти месяцев 2019 года кредитно-документарный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Республике Северная Осетия-Алания достиг 9,3 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц составил 7,1 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка с начала текущего года достиг 7,5 млрд рублей. Кредиты наличными занимают его основную долю — 5 млрд рублей. Ипотечный портфель с января по сентябрь вырос на 10%, до 2 млрд рублей. Портфель кредитных карт - 481 млн рублей.

Объем продаж кредитных продуктов ВТБ по итогам трех кварталов 2019 года в республике вырос на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Всего населению было выдано более 1,6 млрд рублей заемных средств. Продажи кредитов наличными составили 1,1 млрд рублей, что на 7% больше по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период. На улучшение жилищных условий по итогам трех кварталов ВТБ предоставил 522 млрд рублей, что на 47% превышает значение за январь-сентябрь 2018 г.

Портфель привлеченных средств физических лиц с начала года увеличился на 10% и на 1 октября 2019 г. составил 4,6 млрд рублей, из них объем срочных депозитов — 2,9 млрд рублей (+12%).

Кредитно-документарный портфель предприятий среднего и малого бизнеса по итогам трех кварталов 2019 г. увеличился на 17%, до 1,8 млрд рублей. Объем гарантий, выданных местным предприятиям с начала года вырос более чем в три раза и на 1 октября составил 326 млн рублей.

Заурбек Дзгоев, управляющий ВТБ в Республике Северная Осетия - Алания, подчеркнул: «ВТБ продолжает наращивать темпы финансирования региональных предприятий РСО – Алания и активно поддерживать экономику республики.

Большое внимание мы уделяем и кредитованию жителей Северной Осетии. Банк помогает клиентам решать текущие задачи населения. Так, за отчетный период порядка 270 семей смогли приобрести собственное жилье за счет заемных средств. Это на треть больше аналогичного показателя прошлого года. Наша стратегическая задача — стать финансовым партнером первого выбора как для корпоративных, так и частных клиентов. Для этого мы планируем использовать различные модели взаимодействия, чтобы пользователь мог получить наиболее удобное для себя решение».

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