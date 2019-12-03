Слабонервным не смотреть: в Невинномысске парни бросаются под колёса за деньги
Подростков, бросающихся под колеса автомобилей в Невинномысске, сняли на видео. Ролик с так называемыми автоподставами опубликован в соцсетях, пишет «Ставропольская правда».
На кадрах видно, как экстремалы дежурят у пешеходного перехода. Водители с трудом могут заметить парней, скрытых за рекламным щитом. А когда машина оказывается прямо на «зебре», тут и появляется мальчик.
Люди предположили, что подростки пытаются таким образом заработать. Но очевидно, что подобные развлечения могут привести не к пополнению "карманного фонда", а к смерти.
В городском отделе МВД начата проверка по данному факту.
Автоподставы подростков в Невинномысске.
ИСТОЧНИК KP.RU