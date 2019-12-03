Слабонервным не смотреть: в Невинномысске парни бросаются под колёса за деньги

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-03T14:08:11+03:00

Они дожидаются, когда автомобили окажутся на "зебре"

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Подростков, бросающихся под колеса автомобилей в Невинномысске, сняли на видео. Ролик с так называемыми автоподставами опубликован в соцсетях, пишет «Ставропольская правда».

На кадрах видно, как экстремалы дежурят у пешеходного перехода. Водители с трудом могут заметить парней, скрытых за рекламным щитом. А когда машина оказывается прямо на «зебре», тут и появляется мальчик.

Люди предположили, что подростки пытаются таким образом заработать. Но очевидно, что подобные развлечения могут привести не к пополнению "карманного фонда", а к смерти.

В городском отделе МВД начата проверка по данному факту.

Автоподставы подростков в Невинномысске.

ИСТОЧНИК KP.RU