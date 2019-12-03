Видео от блогера из КБР, раздевающего прохожих на улице
Многие не оценили такой шутки
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Пранкер из Кабардино-Балкарии придумал новый способ завлечь подписчиков. До этого он снимал ролики о том, как заражал прохожих через чих птичьим гриппом, а теперь решил снять с них одежду.
Молодой человек предлагает мимо идущим людям показать фокус с помощью любого их предмета гардероба. Любопытные снимают что-то с себя, а парень убегает с вещью.
Однако свою аудиторию блогер только разозлил. Подавляющее большинство подписчиков имеет другие понятия о юморе.
- Интересно, он потом вернул вещи? - интересуются они.
Шутка пранкера из КБР.
ИСТОЧНИК KP.RU