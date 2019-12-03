Видео от блогера из КБР, раздевающего прохожих на улице

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-03T14:24:42+03:00

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Пранкер из Кабардино-Балкарии придумал новый способ завлечь подписчиков. До этого он снимал ролики о том, как заражал прохожих через чих птичьим гриппом, а теперь решил снять с них одежду.

Молодой человек предлагает мимо идущим людям показать фокус с помощью любого их предмета гардероба. Любопытные снимают что-то с себя, а парень убегает с вещью.

Однако свою аудиторию блогер только разозлил. Подавляющее большинство подписчиков имеет другие понятия о юморе.

- Интересно, он потом вернул вещи? - интересуются они.

Шутка пранкера из КБР.

ИСТОЧНИК KP.RU