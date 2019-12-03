Несколько улиц Ставрополя на 4 дня отключены от света

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-03T14:46:00+03:00

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В Ставрополе на нескольких улицах отключили свет на 4 дня. С 3 по 6 декабря с 13:00 до 17:00 электричества не будет у жителей дома №15 по улице Города-побратима Безье, а также некоторых домов на улицах Чехова, Десантников, Мимоз, Просторной. Вспомнить о жизни без телевизора и Интернета придется жителям домов, расположенных в переулке Рубежном, проездах Спасский, Ольгинский, Таврический.

Беспросветные дни наступили в связи с установкой фонарей на улицах Чехова, Риммы Ивановой, Эльбрусской и проезду Гренадерскому, информирует АО «Горэлектросеть».

ИСТОЧНИК KP.RU