В Ессентуках ликвидировали полсотни стихийных свалок

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-03T15:55:39+03:00

За неделю из города-курорта вывезли десятки кубометров мусора

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Подрядная организация по уборке мусора ООО «ЖКХ» навела порядок на 50 контейнерных площадках. Половина из них жильцами близлежащих домов превращены в мусорные свалки. Кроме бытового мусора, туда сваливали ветки, строительный мусор, листья. Работы велись вручную и механизированным способом, участие в уборке принимала и тяжелая техника.

Пока погода позволяет, полным ходом идут очистка и уборка городских улиц. Работники МБУ «Комбинат благоустройства города» очистили от случайного мусора главные улицы и курортную зону Ессентуков.

Подметальная и уборочная техника обработала улицы Вокзальная, Пушкина, Октябрьская, Буачидзе, Железнодорожная, Кисловодская, Гагарина, Гаевского, Первомайская, Октябрьская, Шоссейная, Пятигорская, Т. Шевченко (от прокола до ул. Пушкина и курортной зоны).

Также ликвидированы около 60 свалок из веток, мусорных пакетов в курортной зоне и по улицам города. Управление ЖКХ города Ессентуки просит жителей и гостей курорта соблюдать чистоту и выбрасывать мусор в урны и контейнеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU