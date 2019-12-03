Водитель сгорел заживо в страшном ДТП на Ставрополье

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-03T15:03:22+03:00

В лобовом столкновении с фурой машина загорелась

Изменить размер текста: A A

3 декабря около часа дня в ДТП на Ставрополье сгорел водитель автомобиля.

На 293 километре автодороги «Кавказ» мужчина за рулем «ВАЗа-21099» по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

Обе машины съехали в кювет. За пределами трассы отечественная легковушка загорелась. В автомобиле погиб на месте 68-летний водитель, житель Андроповского района.

На месте ДТП работают экипажи ДПС, сообщили в УИГБДД по СК. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU