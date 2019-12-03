2019-12-03T15:03:22+03:00
Происшествия

Водитель сгорел заживо в страшном ДТП на Ставрополье

В лобовом столкновении с фурой машина загорелась
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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3 декабря около часа дня в ДТП на Ставрополье сгорел водитель автомобиля.

На 293 километре автодороги «Кавказ» мужчина за рулем «ВАЗа-21099» по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

Обе машины съехали в кювет. За пределами трассы отечественная легковушка загорелась. В автомобиле погиб на месте 68-летний водитель, житель Андроповского района.

На месте ДТП работают экипажи ДПС, сообщили в УИГБДД по СК. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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