Бандиты на Ставрополье держали в страхе местный бизнес

СЕГОДНЯ 15:45 2019-12-03T15:49:20+03:00

Они вымогали у предпринимателя 3,6 млн рублей

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На Ставрополье взяли двух членов преступной группы. Тимур Аушев и Антон Шатеев оказались причастны к вымогательству. Они, под видом специалистов в сфере строительства и ремонта, провоцировали спорные ситуации, которые затем решали криминальными способами.

В ходе ОРМ установлено вымогательство 3,6 млн рублей у бизнесмена из Ставрополя.

При задержании у мужчин изъяли травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, муляж автомата «Калашников», учебная граната «Ф-1» и несколько экземпляров холодного оружия.

В сентябре прошлого года на фигурантов было возбуждено уголовное дело.

В ноябре текущего года суд приговорил Аушева к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы, а Шатеева — к 5 годам. Оба они отправятся в колонию строго режима, сообщает УФСБ РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU