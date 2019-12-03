Вячеслав Битаров призвал членов Общественной палаты быть ближе к народу

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-03T16:03:02+03:00

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Вячеслав Битаров поздравил вновь избранных членов организации с началом работы, пожелал успешной деятельности и реализации намеченных планов. Он отметил плодотворную работу предыдущего состава Общественной палаты, положительно оценил усилия общественников по укреплению гражданского общества, активное участие в обсуждении вопросов социально-экономического развития республики, в важных мероприятиях федерального и регионального уровней.

Обращаясь к новому созыву, руководитель Северной Осетии попросил особое внимание обратить на тесную работу с населением:

- Прошу каждого из вас особое внимание уделить работе по выстраиванию тесных взаимоотношений с населением. Нужно чаще общаться с народом, знать и понимать проблемы людей и помогать в их решении. И в этом у нас с вами одна общая цель - делать все, чтобы гражданам в нашей республике жилось лучше.

Вячеслав Битаров добавил, что хотел бы, чтобы Общественная палата объединяла на своей площадке все общественные организации республики и доносила до власти все конструктивные идеи, которые совместными усилиями будут претворяться в жизнь.

- Руководство Северной Осетии заинтересовано в том, чтобы выстраивать взаимодействие с институтами гражданского общества на основе сотрудничества, конструктивного диалога и понимания. Убежден, что только таким образом власть может стать по-настоящему социально ориентированной, чутко реагировать на запросы и чаяния населения, - напутствовал он.

Глава Северной Осетии обратил внимание и на контроль со стороны Общественной палаты на все общественно-политические процессы, происходящие в республике. Это касается и работы органов власти, и выборов различных уровней.

- И республиканская власть, и жители Северной Осетии возлагают на Общественную палату большие надежды, ждут от вас важных и нужных гражданских инициатив. Поэтому желаю вам успешной работы, реализации намеченных планов и достижения высоких результатов! - сказал глава региона.

Члены нового созыва избрали также председателя Общественной палаты РСО - Алания. Ею вновь стала Нина Чиплакова.

Напомним, в составе шестого созыва 36 известных и уважаемых в республике людей. Федеральным законом № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», в порядок формирования региональных общественных палат введен ряд принципиальных изменений. Теперь треть от общего числа членов утверждает глава региона по представлению общероссийских и межрегиональных НКО, другую треть - законодательный орган по представлению региональных и межмуниципальных общественных объединений. Затем состав организации дополняется одной третью из числа кандидатов, делегированных местными общественными и некоммерческими организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU