2019-12-03T16:03:02+03:00
Общество

Вячеслав Битаров призвал членов Общественной палаты быть ближе к народу

Глава РСО - Алания принял участие в первом пленарном заседании ОП шестого созыва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вячеслав Битаров поздравил вновь избранных членов организации с началом работы, пожелал успешной деятельности и реализации намеченных планов. Он отметил плодотворную работу предыдущего состава Общественной палаты, положительно оценил усилия общественников по укреплению гражданского общества, активное участие в обсуждении вопросов социально-экономического развития республики, в важных мероприятиях федерального и регионального уровней.

Обращаясь к новому созыву, руководитель Северной Осетии попросил особое внимание обратить на тесную работу с населением:

- Прошу каждого из вас особое внимание уделить работе по выстраиванию тесных взаимоотношений с населением. Нужно чаще общаться с народом, знать и понимать проблемы людей и помогать в их решении. И в этом у нас с вами одна общая цель - делать все, чтобы гражданам в нашей республике жилось лучше.

Вячеслав Битаров добавил, что хотел бы, чтобы Общественная палата объединяла на своей площадке все общественные организации республики и доносила до власти все конструктивные идеи, которые совместными усилиями будут претворяться в жизнь.

- Руководство Северной Осетии заинтересовано в том, чтобы выстраивать взаимодействие с институтами гражданского общества на основе сотрудничества, конструктивного диалога и понимания. Убежден, что только таким образом власть может стать по-настоящему социально ориентированной, чутко реагировать на запросы и чаяния населения, - напутствовал он.

Глава Северной Осетии обратил внимание и на контроль со стороны Общественной палаты на все общественно-политические процессы, происходящие в республике. Это касается и работы органов власти, и выборов различных уровней.

- И республиканская власть, и жители Северной Осетии возлагают на Общественную палату большие надежды, ждут от вас важных и нужных гражданских инициатив. Поэтому желаю вам успешной работы, реализации намеченных планов и достижения высоких результатов! - сказал глава региона.

Члены нового созыва избрали также председателя Общественной палаты РСО - Алания. Ею вновь стала Нина Чиплакова.

Напомним, в составе шестого созыва 36 известных и уважаемых в республике людей. Федеральным законом № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», в порядок формирования региональных общественных палат введен ряд принципиальных изменений. Теперь треть от общего числа членов утверждает глава региона по представлению общероссийских и межрегиональных НКО, другую треть - законодательный орган по представлению региональных и межмуниципальных общественных объединений. Затем состав организации дополняется одной третью из числа кандидатов, делегированных местными общественными и некоммерческими организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ессентуках открыли один из лучших в России современный детский комплекс
Дизайн бутылок для питьевой и минеральной воды от «Объединенной водной компании» стал еще привлекательнее
Бандиты на Ставрополье держали в страхе местный бизнес
Экс-жена Глушакова рассказала, насколько он обеднел в "Ахмате"
Водитель сгорел заживо в страшном ДТП на Ставрополье
В Ессентуках ликвидировали полсотни стихийных свалок
Несколько улиц Ставрополя на 4 дня отключены от света
Видео от блогера из КБР, раздевающего прохожих на улице
Слабонервным не смотреть: в Невинномысске парни бросаются под колёса за деньги
Кредитно-документарный портфель ВТБ в Северной Осетии превысил 9 млрд рублей
Задушил в степи и сбросил тело в канал: в Нефтекумске арестован подозреваемый в убийстве таксиста
Москва выпишет "премию" в 1 млрд рублей для Чечни
В Ставрополе арестован юрист, обманувший 55 человек на миллионы
Открытие главной елки Ставрополя 2019-2020 — программа: дополненная реальность, шоу для детей и дискотека
В Ингушетии мужчина расстрелял трех дорожных рабочих
Установлена причина отравления детсадовцев в Северной Осетии
«Дети со страшными ожогами в реанимации»: пять человек в критическом состоянии после взрыва газа в КБР
Кавказские танцы, «Роллс-Ройсы», высокие гости: опубликовано видео со свадьбы Нурмагомедова
Спецназ с «Терминаторами» освободил ставропольский посёлок от боевиков
«Во все тяжкие» по- ставропольски: мужчина создал лабораторию по производству амфетамина
"Ну не могу я, зай": пьяная водитель испытывала терпение ставропольских инспекторов
50 человек эвакуировано из-за пожара в торговом центре Ставрополя
Емельяненко на вызов Чахкиева: «Я тебя побью! Будь мужчиной!»
Видео: легковушка опрокидывается от бокового столкновения в Ставрополе