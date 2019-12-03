2019-12-03T16:27:50+03:00
Общество

В Ессентуках открыли один из лучших в России современный детский комплекс

Глава города лично проверил «Умку» в работе
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Фото пресс-службы главы администрации Ессентуков.Фото пресс-службы главы администрации Ессентуков.
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Благодаря поддержке губернатора курортный город получил современный детский комплекс, проект которого стал одним из лучших в России.

Сегодня «работа» кипела сразу в трех группах: «Почемучки», «Звездочки» и «Знайки». Малыши с удовольствием разбирали модернизированные игрушки, запоминали имена новых друзей и выбирали цветные шкафчики.

Глава города вместе с начальником Управления образования и подрядчиком лично проверил «Умку» в работе. Александр Некристов пообщался с родителями, детьми, новым педагогическим коллективом, в профессионализме которого не приходится сомневаться - у некоторых стаж работы в дошкольном образовании перевалил за четверть века. Мам и пап волновал вопрос парковки и транспортной доступности садика.

- Мы уже запустили 4 дополнительные маршрутки в этом направлении. В следующем году к весне будет полностью пересмотрена транспортная система города, что решит много наболевших вопросов. Парковка у «Умки» уже есть, добавим еще мест», - отметил градоначальник.

Особое внимание при проверке уделено безопасности маленьких ессентучан. Пропускной режим в «Умке» работает, на охране - ЧОП, домофонная система не позволит войти непрошеным гостям.

На очереди - строительство детского сада на улице Ермолова. Оно начнется уже в этом году. Планируется детский сад на 220 мест, рассчитанный на 12 групп, в том числе и ясельного возраста. Бассейн, игровые комнаты с подогревом пола, максимально оснащенные залы и техпомещения примут малышей очередного густонаселенного района Ессентуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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