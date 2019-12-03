Потерял маму: медвежонок заблудился в бесконечном тоннеле

СЕГОДНЯ 17:25 2019-12-03T17:46:37+03:00

Его преодоление госграницы сняли на видео

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Государственную границу между Северной и Южной Осетией преодолел медвежонок. Малыш потерял маму и, подгоняемый страхом, мчится вперед мимо машин в бесконечном тоннеле Транскавказской магистрали.

Бурого малыша на пути из Владикавказа в Цхинвал снял на видео житель Южной Осетии Заур Остаев . Казалось, тоннелю нет конца, а у мишки нет другого выхода, кроме как бежать вперед. Зверю сочувствует и автор ролика: «Бедняжка!»

Однако малыш нашел выход, в конце концов оказавшись на заснеженной открытой земле Южной Осетии.

- Он заблудился, попав в тоннель, и, скорее всего, зиму не переживет, - горестно предрекают некоторые комментаторы.

Медвежонок бежит по тоннелю на границе двух Осетий.

ИСТОЧНИК KP.RU