Потерял маму: медвежонок заблудился в бесконечном тоннеле
Государственную границу между Северной и Южной Осетией преодолел медвежонок. Малыш потерял маму и, подгоняемый страхом, мчится вперед мимо машин в бесконечном тоннеле Транскавказской магистрали.
Бурого малыша на пути из Владикавказа в Цхинвал снял на видео житель Южной Осетии Заур Остаев . Казалось, тоннелю нет конца, а у мишки нет другого выхода, кроме как бежать вперед. Зверю сочувствует и автор ролика: «Бедняжка!»
Однако малыш нашел выход, в конце концов оказавшись на заснеженной открытой земле Южной Осетии.
- Он заблудился, попав в тоннель, и, скорее всего, зиму не переживет, - горестно предрекают некоторые комментаторы.
Медвежонок бежит по тоннелю на границе двух Осетий.
ИСТОЧНИК KP.RU