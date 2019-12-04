2019-12-04T00:05:16+03:00
Происшествия

На Украине задержали застройщика Дагестана

Шамиля Кадиева поместят под стражу в России
Варвара АНТОНОВА
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Бывшего директора Дирекции государственного заказчика - застройщика Дагестана Шамиля Кадиева, которого заочно арестовал Басманный районный суд Москвы, задержали на Украине. Ранее его объявили в международный розыск и обвинили в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах республики.

Сначала Кадиева привезут в Дагестан, чтобы провести следственные действия, затем же отправят в Москву под арест.

Мужчину подозревают в даче особо крупной взятки начальнику дагестанского управления ФАС Курбану Кубасаеву в 2013-2015 годах. Предполагаемый "подарок" включал в себя швейцарские часы и коллекционные ружья, за это чиновник должен был покровительствовать над Кадиевым. Свой срок Кубасаев уже получил - пять лет строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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