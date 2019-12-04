В КБР водитель протащил полицейского на автомобиле

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-04T09:33:01+03:00

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В Кабардино-Балкарии мужчина протащил полицейского на машине 15 метров. 20-летний молодой человек без прав был остановлен сотрудниками ГИБДД на одной из заправок.

Предъявленное удостоверение оказалось поддельным. Когда обман раскрыли, водитель попытался скрыться, сообщает пресс-служба МВД по КБР. Он наехал на правоохранителя и протащил его несколько метров. Полицейский упал, а ВАЗ-2110 покинул заправку. Пострадавший находиться в больнице, его жизнь вне опасности. А нарушитель задержан, ему грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU