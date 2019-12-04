2019-12-04T10:49:00+03:00
Происшествия

«Нашли на чердаке»: поиски пропавших детей-инвалидов завершены

Причина по которой ребята сбежали из интерната не называется
Полина ШАПОШНИКОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане 3 декабря пропали трое воспитанников дома-интерната «Забота». Об этом вечером сообщили в МВД по Республике. К полномасштабным поискам подключилась полиция и общественники.

В итоге МВД сообщило о завершении поисков. Оказалось, что ребята прятались на чердаке. Причины, которые заставили детей скрываться от взрослых и сверстников, так и не были названы.

— Они спрятались на чердаке, чем заставили волноваться большое число людей, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану. — По какой причине они так поступили, не озвучивается, но самое главное, что их жизни и здоровью ничего не угрожает!

ИСТОЧНИК KP.RU

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