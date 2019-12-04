В Ессентуках проверят продавцов пиротехники
В Ессентуках взяли под контроль торговлю пиротехническими изделиями. Одни из самых популярных новогодних товаров проверят на сертификацию и безопасность. Класс этих изделий не должен быть выше второго - такие фейерверки только для профессионального использования. Комиссия также обратит внимания на сроки годности и условия хранения.
Во время проведения месячника, который начнется 16 декабря и продлится до 14 января, будет пресекаться работа стихийных торговых точек. Недопустима продажа пиротехники на рынках, в палатках и на открытых торговых прилавках. Некачественная пиротехническая продукция несёт угрозу жизни и здоровью людей.
В состав комиссии войдут представители управления экономического развития администрации города и надзорных ведомств Ессентуков. О несанкционированной торговле пиротехникой горожан просят сообщать по номеру 010.
ИСТОЧНИК KP.RU
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