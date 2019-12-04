«Соболезную»: ставрополец вонзил нож в горло овдовевшему другу

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-04T11:14:21+03:00

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В Пятигорске расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью мужчине.

28 октября текущего года мужчина пришел в гости к знакомому выразить соболезнования по поводу смерти супруги. В ходе горестного застолья с алкоголем гость оскорбил хозяина дома, спровоцировал ссору и ударил его ножом в горло. От полученных ран 58-летний вдовец скончался в больнице.

60-летний мужчина обвиняется в убийстве. Идет расследование, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU