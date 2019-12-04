За необычные 500 рублей житель Ставрополя хочет выручить 4 млн
На банкноте красивый номер
Та самая купюра
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500 рублей за миллионы рублей пытается продать через Интернет житель Ставрополя. На банкноте идеально сошлись красивые цифры - «ГЕ 4444444».
За такую «магию» мужчина хочет выручить у коллекционеров 4 млн рублей. Продавец разместил объявление на соответствующем сайте в конце ноября, с тех пор интерес к банкноте проявили около 3 тысяч человек, но покупатель почему-то так и не нашелся.
Кстати, заработать на красивых номерах пытаются и другие ставропольцы, хотя запросы у них скромнее.
ИСТОЧНИК KP.RU