Семь депутатов лишились постов в Дагестане

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-04T12:32:57+03:00

Они скрыли сведения о доходах и имуществе

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В Дагестане уволены семеро депутатов. Они не прошли «испытание» прокуратурой. Ведомство выявило у них нарушения антикорруцпионного законодательства.

Народные избранники забыли упомянуть об имеющихся у них имуществе и деньгах в декларациях о доходах за 2018 год. После проверки прокуратура внесла представления об устранении нарушений председателям собрания депутатов. Полномочия депутатов прекращены досрочно, сообщает пресс-служба прокуратуры по Республике Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU