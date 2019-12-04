Семь депутатов лишились постов в Дагестане
Они скрыли сведения о доходах и имуществе
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В Дагестане уволены семеро депутатов. Они не прошли «испытание» прокуратурой. Ведомство выявило у них нарушения антикорруцпионного законодательства.
Народные избранники забыли упомянуть об имеющихся у них имуществе и деньгах в декларациях о доходах за 2018 год. После проверки прокуратура внесла представления об устранении нарушений председателям собрания депутатов. Полномочия депутатов прекращены досрочно, сообщает пресс-служба прокуратуры по Республике Дагестан.
ИСТОЧНИК KP.RU