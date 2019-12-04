2019-12-04T12:50:13+03:00
Происшествия

Майора полиции на Ставрополье уличили в пытках арестованных

Он заставлял дать признательные показания жителя КЧР
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Предгорном районе осудили майора полиции Дениса Кузнецова. В прошлом году в служебном кабинете отдела угрозыска он принуждал под пытками жителя Черкесска к даче признательных показаний в разбое.

19 ноября следователи завели на Кузнецова уголовное дело за превышение должностных полномочий. После этого майора уволили из органов внутренних дел. А 29 ноября суд приговорил его к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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