Майора полиции на Ставрополье уличили в пытках арестованных
Он заставлял дать признательные показания жителя КЧР
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В Предгорном районе осудили майора полиции Дениса Кузнецова. В прошлом году в служебном кабинете отдела угрозыска он принуждал под пытками жителя Черкесска к даче признательных показаний в разбое.
19 ноября следователи завели на Кузнецова уголовное дело за превышение должностных полномочий. После этого майора уволили из органов внутренних дел. А 29 ноября суд приговорил его к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU