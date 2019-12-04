2019-12-04T14:03:20+03:00
Общество

К выходным на Ставрополье потеплеет

Осадки прекратятся
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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К концу рабочей недели на Ставрополье растает выпавший 4 декабря снег. 6 декабря по краю температура днем поднимется до +4...+6 градусов тепла.

5 декабря дневная температура все еще будет ниже ноля, осадков не ожидается. В краевой столице ситуация аналогичная. Синоптики прогнозируют также сильный ветер в этот четверг, до 11 метров в секунду. А ночью не прекратятся морозы до -3...-7 градусов.

На продолжительное потепление ставропольцы могут рассчитывать с пятницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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