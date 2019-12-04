К выходным на Ставрополье потеплеет
Осадки прекратятся
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
К концу рабочей недели на Ставрополье растает выпавший 4 декабря снег. 6 декабря по краю температура днем поднимется до +4...+6 градусов тепла.
5 декабря дневная температура все еще будет ниже ноля, осадков не ожидается. В краевой столице ситуация аналогичная. Синоптики прогнозируют также сильный ветер в этот четверг, до 11 метров в секунду. А ночью не прекратятся морозы до -3...-7 градусов.
На продолжительное потепление ставропольцы могут рассчитывать с пятницы.
ИСТОЧНИК KP.RU