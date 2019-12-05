В Ингушетии продлен арест мужчине, ранившему полицейского

СЕГОДНЯ 19:03 2019-12-05T19:03:11+03:00

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В Ингушетии Верховный суд не стал выпускать из-под стражи мужчину, обвиняемого в нападении на полицейского и перевозке взрывных устройств. Постановление первой инстанции, несмотря на попытки защиты изменить это, оставлено в силе. За решеткой местный житель проведет несколько месяцев до суда.

Обвиняемый был задержан при перевозке четырех самодельных ручных гранат. Во время проверки документов мужчина ударил полицейского ножом, затем пытался скрыться, но был ранен.

ИСТОЧНИК KP.RU