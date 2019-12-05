Пять машин сгорели в Чечне в пожаре на АЗС
Никто не погиб
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На автозаправке в Чечне сгорели 5 машин. В городе Шали пожарные выехали на тушение около 5 часов вечера. Огонь объял три топливораздаточные колонки и пять легковых автомобилей. Пламя распространилось на площади 90 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать без жертв.
Люди были эвакуированы, а дорога перекрыта. Существовала реальная угроза взрыва, но переход огня на емкости с топливом не допущен. Спасли расположенное рядом трехэтажное офисное здание и двухэтажный магазин.
Причину пожара предстоит установить, сообщили в ГУ МЧС РФ по ЧР.
ИСТОЧНИК KP.RU