Горный камнепад отрезал от мира два села в Дагестане

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-06T10:29:12+03:00

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В Дагестане два села оказались отрезанными от цивилизации. Камнепад завалил дорогу «Гуниб — Хиндах — Хоточ» в ночь на 6 декабря.

— ЧП произошло в двух километрах от Гуниба, отрезаны два населённых пункта. Всю ночь на месте дежурила полиция, имелся риск повторения камнепада, а с утра начались работы по расчистке завалов. Пока имеется лишь пеший обходной маршрут, протяжённостью 5 километров, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Дагестан.

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

ИСТОЧНИК KP.RU