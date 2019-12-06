Грозный примет участие в благотворительной программе «Мир без слёз»

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-06T10:37:56+03:00

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11 декабря 2019 года Детская клиническая больница №2 Грозного получит сертификат на покупку нового оборудования в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз» в поддержку детских медицинских учреждений по всей России.

На мероприятии состоится официальная передача денежного сертификата, на который учреждение приобретет медицинское оборудование для операционного отделения. Для детей будет организовано праздничное представление с участием знаменитых во всем мире персонажей мультсериала «Маша и Медведь». И, конечно же, ни один ребенок не останется без памятного подарка: для маленьких пациентов организаторы приготовили сундучки с карандашами и красками.

«Мир без слёз» — ежегодная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году банк выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. Участники акций — 25 медицинских учреждений: 4 больницы в Москве и 21 в регионах.

Грозный не первый раз становится участником программы банка ВТБ «Мир без слёз». Благодаря прошедшей в 2018 акции в Детской клинической больнице №2 году появилось оборудование для клинико-диагностической лаборатории — анализатор определения ионного и газового состава крови автоматического типа «GemPremier» и гематологический анализатор «Elite». По данным больницы, с помощью этого оборудования уже проведено более 4 тыс. исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU